وكيل صحة مطروح يحيل مشرفي تمريض بمستشفى الحمام للتحقيق -صور

كتب : محمد البدري

12:22 م 30/09/2025
    جولة وكيل وزارة الصحة بمطروح في مستشفى الحمام
    جولة وكيل وزارة الصحة بمطروح في مستشفى الحمام١
    الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح

كتب - محمد البدري:

أحال الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إشراف تمريض العناية المركزة بمستشفى الحمام المركزي للتحقيق بالشؤون القانونية، ووجه مراجعة دفتر أحوال المرضى ومقارنته بالملفات الطبية للتأكد من دقة البيانات.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة بمستشفى الحمام المركزي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية.

ووجه وكيل الوزارة خلال جولته بقسم الغسيل الكلوي بسرعة صيانة 7 ماكينات معطلة، ومراجعة نواقص الأدوية المقررة على نفقة الدولة.

كما حرص "رفعت" على الاستماع للمرضى وذويهم للوقوف على مستوى جودة الخدمات وتذليل أي عقبات، مشيداً في نهاية الجولة بأداء الطاقم الطبي بالمستشفى، ومؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد.

