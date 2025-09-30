الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفدًا من وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني، والدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة الشيماء أحمد مسئول تنمية القدرات والتطوير المؤسسي بالمشروع، وريهام صالح مسئول المتابعة والتقييم، وبمشاركة ممثلي الشركة الاستشارية المهندس جمال زكي، والمهندس أشرف عاصم، والدكتور وليد بشير، وذلك بحضور المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني لمحافظ الأقصر .

وخلال اللقاء، ناقش محافظ الأقصر مع وفد المشروع آليات تحديث الهيكل التنظيمي، والوصف الوظيفي، والإجراءات بالديوان العام، ومجالس المدن، والوحدات المحلية التابعة، في إطار برنامج وزارة التنمية المحلية لتطوير الهياكل التنظيمية بعدد من المحافظات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو اللامركزية، ويضمن كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وأكد محافظ الأقصر ، أن تحديث الهيكل التنظيمي يتطلب تضافر جهود كافة الجهات لتحقيق التطوير المؤسسي المنشود، معربًا عن استعداد المحافظة للتعاون التام مع فريق المشروع والشركة الاستشارية للوصول إلى صيغة توافقية تسهم في تسريع وتيرة العمل وتيسير الإجراءات.

يذكر أن مشروع التطوير المؤسسي وتنمية القدرات ضمن برنامج الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، يستهدف تحديث الهياكل التنظيمية بمحافظات "الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان"، وذلك من خلال وضع نموذج استرشادي للتحديث يركز على تطوير النظم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية، لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين.