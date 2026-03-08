حريق بمطار الكويت الدولي بعد استهداف خزانات الوقود بطائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد، تعرض خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيّرة، في استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية للبلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الكويتية، أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة على حريق خزانات الوقود الناتج عن الاستهداف، لضمان الحد من أي أضرار إضافية وتأمين استمرارية العمل في المطار.

وأوضح الجيش الكويتي، أن القوات المسلحة تصدت لموجة من الطائرات المسيّرة المعادية اخترقت أجواء الكويت فجر اليوم.

أكد البيان أن الدفاعات الجوية الكويتية تعاملت مع عدد 7 طائرات مسيرة في شمال وجنوب البلاد، وأسفر الهجوم عن أضرار مادية فقط نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.