إعلان

حريق في شركة طنطا للزيوت ببنها.. ألسنة النيران تلتهم محولًا كهربائيًا

كتب : مصراوي

11:20 ص 30/09/2025

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق داخل شركة طنطا للزيوت بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب اشتعال النيران في محول كهربائي داخل غرفة مكونة من طابقين، دون أن يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، باندلاع الحريق، حيث تحركت على الفور قوات الإطفاء مدعومة بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران نشبت في المحول الكهربائي داخل الغرفة، ما تسبب في تصاعد الأدخنة الكثيفة، دون وقوع إصابات بين العاملين.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها بشكل كامل، مع فرض كردون أمني بمحيط الشركة لمنع امتداد الحريق أو تعرض المواطنين والعاملين لأي مخاطر.

من جانبها، أكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحريق، ومراجعة سلامة المنشأة، فضلًا عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق في شركة طنطا للزيوت شركة طنطا للزيوت بنها القليوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم