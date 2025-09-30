حريق في شركة طنطا للزيوت ببنها.. ألسنة النيران تلتهم محولًا كهربائيًا

اندلع حريق داخل شركة طنطا للزيوت بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب اشتعال النيران في محول كهربائي داخل غرفة مكونة من طابقين، دون أن يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، باندلاع الحريق، حيث تحركت على الفور قوات الإطفاء مدعومة بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران نشبت في المحول الكهربائي داخل الغرفة، ما تسبب في تصاعد الأدخنة الكثيفة، دون وقوع إصابات بين العاملين.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها بشكل كامل، مع فرض كردون أمني بمحيط الشركة لمنع امتداد الحريق أو تعرض المواطنين والعاملين لأي مخاطر.

من جانبها، أكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحريق، ومراجعة سلامة المنشأة، فضلًا عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.