‬بأجواء روحانية.. بورسعيد تحتفل بذكرى المولد النبوي في المسجد العباسي (صور)

09:35 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أقيمت بالمسجد العباسي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأبناء المحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة وكيل وزارة الأوقاف، الذي استعرض الدروس المستفادة من سيرة النبي الكريم ﷺ، وأهمية الاقتداء بأخلاقه في حياتنا اليومية، مؤكدًا أن الاحتفال بالمولد النبوي فرصة لتجديد العهد على العمل والإخلاص والتحلي بالقيم النبيلة التي أرساها رسول الإنسانية.

وهنأ محافظ بورسعيد أبناء المحافظة بهذه المناسبة المباركة، مشيرًا إلى أن ذكرى مولد النبي تبعث الطمأنينة في النفوس وتغرس قيم الرحمة والتسامح، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأبناءها، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، ويوفق الجميع لمواصلة مسيرة التنمية تحت راية القيادة السياسية.

واختتمت الاحتفالية بتوزيع حلوى المولد على المواطنين، فيما شارك المحافظ الأهالي الاحتفال من أمام المسجد العباسي، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة عكست مشاعر الفرح والمحبة بهذه الذكرى المباركة.

