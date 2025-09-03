إعلان

ضبط محتال فى القليوبية روّج لتأشيرات وإقامات وهمية عبر الإنترنت

03:21 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

حبس - أرشيغية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفاصيل منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصورة، حول نشاط إجرامي لأحد الأشخاص تخصص في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على تأشيرات دخول وإقامات بالبلاد.

وتبين أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على تسهيل استخراج التأشيرات والإقامات مقابل مبالغ مالية، خلافًا للحقيقة، مروجًا لنشاطه عبر شبكة الإنترنت.

وأسفرت التحريات والفحص عن تحديد وضبط المتهم، وهو أجنبي الجنسية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت ممارسته لذلك النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط محتال القليوبية تأشيرات وإقامات وهمية الإنترنت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة