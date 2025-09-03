ضبط محتال فى القليوبية روّج لتأشيرات وإقامات وهمية عبر الإنترنت

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفاصيل منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصورة، حول نشاط إجرامي لأحد الأشخاص تخصص في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على تأشيرات دخول وإقامات بالبلاد.

وتبين أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على تسهيل استخراج التأشيرات والإقامات مقابل مبالغ مالية، خلافًا للحقيقة، مروجًا لنشاطه عبر شبكة الإنترنت.

وأسفرت التحريات والفحص عن تحديد وضبط المتهم، وهو أجنبي الجنسية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت ممارسته لذلك النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.