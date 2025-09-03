إعلان

أكلوا فراخ فى مطعم.. إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بالمنيا

11:27 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:


أصيب 7 أشخاص بينهم طفلتين بحالة تسمم غذائي في جنوب مدينة المنيا، عقب تناولهم وجبات من أحد المطاعم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد وصول 7 حالات تسمم إلى مستشفى المنيا الجامعي مصابين باشتباه تسمم غذائي.


وضمت قائمة المصابين: أحمد رأفت، 31 سنة،جودي أحمد، 4 سنوات، أبرار محمود،25 سنة، مصطفى حسن، 38 سنة، على حمدى، 33 سنة، حمدي حسين، 59 سنة، نور على، 6 سنوات، بآلام في البطن ومغص وإسهال وقيء، وارتفاع في درجة الحرارة.


وكشف المصابون أنهم تناولهم وجبات طعام "فراخ وأرز " من أحد المطاعم بحي أبو هلال في جنوب مدينة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأخطرت مديرية الصحة لفحص المطعم المذكور، والوقوف على أسباب تسمم المصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا تسمم غذائي مديرية أمن المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان