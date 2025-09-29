إعلان

غضب في مسقط رأس الشناوي.. هجوم على حكم القمة الإسباني

كتب : مصراوي

09:30 م 29/09/2025
    جمهور الكرة في أحد المقاهي بالحامول
    جمهور الكرة في أحد المقاهي بالحامول
    جمهور الكرة في أحد المقاهي بالحامول
    جمهور الكرة في أحد المقاهي بالحامول

كفر الشيخ - إسلام عمار:

هاجمت جماهير النادي الأهلي في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأس حارس الفريق محمد الشناوي، الحكم الإسباني سيزار جرادو، الذي أدار مباراة القمة اليوم الإثنين، بسبب قراره بإعادة ركلة جزاء لنادي الزمالك.

كانت جماهير القلعة الحمراء في الحامول قد أبدت دهشتها بعد مشاهدة محمد الشناوي وهو يتصدى لركلة جزاء نادي الزمالك، قبل أن يثير قرار الحكم بإعادة الركلة غضبهم ويدفعهم لشن هجوم حاد عليه.

تُقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري، ويديرها طاقم تحكيم إسباني بقيادة سيزار جرادو، ويعاونه كل من إيفان ماسو جراندو، وانطونيو رامون مورينو، كحكمي راية.

محمد الشناوي ضربة جزاء الأهلي الشناوي الأهلي مباراة القمة الحامول كفر الشيخ

