برعاية جامعة أسوان و"الكهرباء".. مؤتمر طاقة وطني في ديسمبر (صور)

أسوان - إيهاب عمران

في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، استقبلت جامعة أسوان وفدًا رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأعلنت عن استعدادها لتنظيم مؤتمر وطني للطاقة في ديسمبر المقبل.

وقد استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وفدًا برئاسة المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة.

ضم الوفد قيادات قطاع الكهرباء بأسوان، منهم المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس السيد محمد فاروق، رئيس منطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى قيادات أخرى من الوزارة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت على عمق التعاون بين الجامعة وقطاعات الكهرباء، موضحًا أن اللقاء بحث سبل تدريب طلاب كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة في مواقع الشركات الثلاث، والتدريب على أحدث الأجهزة ومحطات إنتاج الطاقة.

وأضاف "نصرت": "تحرص جامعة أسوان على الانفتاح والتكامل مع مؤسسات الدولة، وهناك تواصل دائم ومثمر مع شركات الكهرباء الثلاث بأسوان: الإنتاج، والنقل، والتوزيع، ونعمل سويًا من أجل تطوير البحث العلمي وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع".

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان إلى أن الجامعة تستعد لتنظيم مؤتمر علمي وطني مشترك في ديسمبر المقبل، سيركز على قضايا الطاقة المتجددة وغير المتجددة.

وسيعقد المؤتمر برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ومن جانبها، أعربت المهندسة صباح مشالي عن سعادتها بحضور فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الجامعة حاليًا، قائلة: "نشكر جامعة أسوان على هذه الدعوة الكريمة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون البحثي والتقني بين الوزارة والجامعة بما يخدم أهداف الدولة في مجال الطاقة المستدامة".

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دعم جهود البحث العلمي التطبيقي وربطها بالمشروعات الوطنية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة.