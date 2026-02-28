ترامب: إيران لا تريد اتفاقًا.. وسأتحكم في "مدة الحرب" بمخارج عديدة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ "القناة 12 العبرية"، عن تفاصيل محادثة هاتفية "جيدة جدا" أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا وجود توافق تام في وجهات النظر بينهما حيال التطورات الراهنة.

رسائل حادة لطهران

وبحسب القناة العبرية، شن ترامب، اليوم السبت، هجوما حادا على النظام الإيراني، مشيرا إلى أن طهران كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة، قائلا: "لا توجد رغبة حقيقية لدى إيران للتوصل إلى أي اتفاقات في الوقت الراهن".

وفي رسالة عكست نفوذه في المشهد القادم، أكد ترامب أن لديه "مخارج كثيرة" للتعامل مع الحرب الدائرة، مشددا على أن بوسعه التحكم في مدة الصراع، موضحا: "بإمكاني جعل هذه الحرب طويلة، كما بوسعي تقصير مدتها".

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

