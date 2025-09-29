بينهم أجانب.. انطلاق "ماراثون الخير" بشرم الشيخ بمشاركة 257 متسابقًا

أكتوبر الوردي في الأقصر.. رسالة أمل ودعم لكل امرأة في معركتها ضد السرطان

جنوب سيناء- رضا السيد:



أطلق أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، فعاليات "ماراثون الخير" للمشي، بمشاركة 257 متسابقاً.



وقال خالد زكي، مدير عام إحدى الفنادق، إن فعاليات الماراثون انطلقت بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة شرم الشيخ بداية من الفندق حتى مسجد السلام، لمسافة 3 كيلو مترات، بمشاركة عدد كبير من السائحين من مختلف الجنسيات بينهم نزلاء الفندق.



وأوضح أن الجهات الأمنية قامت بتأمين الماراثون على أعلى مستوى، مما ساهمت في إنجاح الفعالية.



وأكد أنه جرى تنظيم الماراثون في إطار مبادرة “Giving for Good” الداعمة لحملة “100 مليون صحة”، بهدف تشجيع السياحة وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وفي ختام الماراثون جرى توزيع الجوائز على الفائزين والمتسابقين المتميزين. وسط أجواء من البهجة والتشجيع.