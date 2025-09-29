التهمت محتوياته بالكامل.. حريق هائل في مخبز بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية اليوم الإثنين، من إخماد حريق اندلع داخل مخبز لإنتاج الخبز السياحي خلف مستشفى الشهداء، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بنشوب حريق بأحد المخابز بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وسيطرت على النيران.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نتج عن تسرب غاز، وأسفر عن احتراق محتويات المخبز بالكامل، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.