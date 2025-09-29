4 وفيات و8 مصابين.. ماذا حدث على طريق أسيوط الغربي بالفيوم؟

الفيوم - حسين فتحي:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق أسيوط الغربي بالفيوم إلى 4 وفيات و8 مصابين، جميعهم كانوا في طريقهم من القاهرة إلى محافظات الصعيد.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العقيد أحمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، بوقوع الحادث بالكيلو 55 بعد نزلة الطريق الإقليمي.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ومستشفى جامعة الفيوم، فيما جرى إيداع جثتين بمشرحة مستشفى الفيوم، بينما توفي شخصان آخران عقب وصولهما إلى المستشفى.

وقالت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إنه تم استدعاء أطقم طبية متخصصة في جراحة العظام والأوعية الدموية للتعامل مع الحالات المصابة.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن انفجار الإطار الأمامي للسيارة أثناء سيرها بسرعة زائدة تسبب في انقلابها بالمنطقة الصحراوية.

وانتقلت قوات الشرطة وأوناش المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما تولت نيابة مركز طامية التحقيق في الواقعة.