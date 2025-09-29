إعلان

إصابة مُسن برش خرطوش عن طريق الخطأ بسوهاج

كتب : مصراوي

10:34 ص 29/09/2025

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أُصيب مُسن بطلق خرطوش عن طريق الخطأ، اليوم الإثنين، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول المدعو "عبد العاطي. م" 70 عامًا، ويقيم بقرية الإصلاح، مصابًا برش خرطوش.

وكشفت التحريات أن المصاب تعرض لإصابة أعلى العين اليسرى، وأعلى الجبهة من الناحية اليسرى، إضافة إلى إصابة أسفل الأذن اليسرى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قفزة تاريخية لأسعار الذهب عالميا اليوم.. ما الأسباب؟