نهاية أسطورة بلطجي دشنا.. الداخلية تقضي على عنصر شديد الخطورة بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

في نجاح أمني جديد يؤكد سيطرة الدولة على بؤر الجريمة وفرض سيادة القانون، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القضاء على أحد أخطر العناصر الإجرامية بمحافظة قنا، بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية أثناء محاولة ضبطه.

وتعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد العناصر الإجرامية وهو يفرض سيطرته على الأهالي داخل أحد الأسواق بقرية تابعة لمركز دشنا، مطلقًا الأعيرة النارية لترويع المواطنين وممارسة أعمال البلطجة العلنية في وضح النهار، ويفرض إتاوات على البائعين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عنصر إجرامي شديد الخطورة يدعى "صدام"، سبق اتهامه والحكم عليه في عدد من القضايا الجنائية، شملت: سلاح، سرقة بالإكراه، ضرب، وإطلاق أعيرة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى تتبعه حتى جرى تحديد مكان اختبائه في إحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة دشنا. وعند مداهمة المكان، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق النيران على القوات، التي تعاملت معه على الفور، ما أسفر عن مصرعه في موقع الاشتباك.

وتم العثور بحوزته على بندقية آلية وكمية من المواد المخدرة، شملت حشيش وشابو.

ويأتي هذا التحرك الحاسم تأكيدًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع الجريمة بمختلف صورها، وإعادة الانضباط إلى الشارع، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم.