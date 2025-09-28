"حاول يشنقني".. زوجة شابة تستغيث من زوجها في الشرقية

اتهمت سيدة شابة زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح ومحاولة شنقها بحبل، إثر خلاف بينهما على مصروف البيت بقرية الشبانات التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية.

قالت الزوجة (ش.م.س) في بلاغها، إن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب طلبها مصروف المنزل، فتطورت إلى اعتداء بالضرب، وعندما حاولت الهرب، حاول خنقها بحبل، مضيفة: "لولا تدخل الجيران لكان قد أودى بحياتي".

وأكدت أن الواقعة أسفرت عن إصابتها بكدمات متفرقة، وأن زوجها طردها من المنزل ومنعها من اصطحاب أطفالها.

وحررت السيدة محضرًا بالواقعة حمل رقم 280/127 أحوال مركز شرطة الزقازيق، مطالبة بسرعة ضبط المتهم ومعاقبته قانونيًا.