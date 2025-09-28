الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أطلق مركز الفرافرة بالوادي الجديد، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة لدعم القرى الأكثر احتياجًا وتعزيز أمنها الغذائي، عبر فتح الباب أمام الشباب والنساء لتأسيس مشروعات زراعية صغيرة ومُدرّة للدخل.

وقال اللواء ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة، إن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: تحسين تغذية الأسر عبر الإنتاج المنزلي، الحد من فاقد الطعام عبر التصنيع الآمن، وتمكين الشباب في مجالات مثل تربية الدواجن والأغنام.

ودعا رئيس المركز الشباب الراغبين في تأسيس مشروعاتهم إلى تقديم أفكارهم عبر رابط إلكتروني، موضحًا أن المقترحات المقبولة ستؤهل أصحابها لبرنامج تدريبي متخصص لمدة 4 أيام، يُعقد بقاعة الوحدة المحلية في الفترة من 12 إلى 23 أكتوبر المقبل، ويحصل المتدرب في نهايته على شهادة معتمدة من "الفاو".