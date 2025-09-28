طلقات خرطوش تُسقط مصابين في مشاجرة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب شخصان، مساء اليوم الأحد، بطلقات نارية "خرطوش" إثر مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص بمنطقة المناصرة في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور المصاب خالد أحمد السيد، البالغ من العمر 42 عامًا، مصابًا بطلق خرطوش في الوجه، بينما استقبل مستشفى مجمع الشفاء المصاب محمد أحمد عبد الوهاب، 52 عامًا، مصابًا بطلقات خرطوش في الوجه والبطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وفرضت كردونًا أمنيًا، وبدأت فرق البحث في جمع التحريات لضبط المتورطين، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.