إعلان

بالصور- محافظ المنوفية يكرّم 3 طلاب لأمانتهم بعد عثورهم على مبلغ مالي

كتب : مصراوي

02:43 م 28/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (4)
  • عرض 5 صورة
    اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (5)
  • عرض 5 صورة
    اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (1)
  • عرض 5 صورة
    اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

كرّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الأحد، ثلاث طلاب بمدرسة عبدالعظيم السيد صالح الابتدائية بساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون، بعد عثورهم على مبلغ مالي كبير وتسليمه للجهات الأمنية في موقف يجسد قيم الأمانة والانتماء.

أهدى المحافظ الطلاب مكافآت مالية وشهادات تقدير تقديرًا لأماناتهم، مشيدًا بموقفهم النبيل واصفًا إياهم بأنهم نموذج مشرف للنشء والشباب، مؤكدًا أن الأمانة والصدق قيم راسخة ينبغي غرسها في الأجيال القادمة لما لها من دور محوري في بناء الإنسان واستقرار المجتمع.

وأشار المحافظ إلى حرصه على تكريم النماذج المشرفة في المجالات العلمية والسلوكية والأخلاقية، مقدمًا الشكر لأولياء أمور الطلاب ومعلميهم على حسن تربيتهم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بتكريم المحافظ، مؤكدين أن هذه اللفتة تشجعهم على التحلي بالقيم النبيلة والعمل من أجل تقدم المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم أبو ليمون المنوفية مدرسة عبدالعظيم السيد صالح الابتدائية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر
الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة