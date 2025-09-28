بالصور- محافظ المنوفية يكرّم 3 طلاب لأمانتهم بعد عثورهم على مبلغ مالي

محافظ المنيا: "100 يوم صحة" قدمت خدماتها الطبية لـ 351 ألف مواطن حتى الآن

المنوفية- أحمد الباهي:

كرّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الأحد، ثلاث طلاب بمدرسة عبدالعظيم السيد صالح الابتدائية بساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون، بعد عثورهم على مبلغ مالي كبير وتسليمه للجهات الأمنية في موقف يجسد قيم الأمانة والانتماء.

أهدى المحافظ الطلاب مكافآت مالية وشهادات تقدير تقديرًا لأماناتهم، مشيدًا بموقفهم النبيل واصفًا إياهم بأنهم نموذج مشرف للنشء والشباب، مؤكدًا أن الأمانة والصدق قيم راسخة ينبغي غرسها في الأجيال القادمة لما لها من دور محوري في بناء الإنسان واستقرار المجتمع.

وأشار المحافظ إلى حرصه على تكريم النماذج المشرفة في المجالات العلمية والسلوكية والأخلاقية، مقدمًا الشكر لأولياء أمور الطلاب ومعلميهم على حسن تربيتهم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بتكريم المحافظ، مؤكدين أن هذه اللفتة تشجعهم على التحلي بالقيم النبيلة والعمل من أجل تقدم المجتمع.