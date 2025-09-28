المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن حملة “100 يوم صحة” تواصل فعالياتها بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا وعلى مدار اليوم، منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 351,769 مواطنًا، مؤكدًا أنها تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين وتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرات الصحية التي تنفذها الحملة شملت فحص 116,281 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وتنفيذ 113,471 استبيانًا للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص 56,123 مواطنًا للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

كما تم فحص 22,544 مواطنًا من المقبلين على الزواج، و تضمنت الحملة فحص 27,503 طفلًا حديث الولادة للكشف عن ضعف السمع، و11,376 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، فضلًا عن فحص 2,357 طفلًا للأمراض الوراثية، وإجراء الفحوص الطبية لـ 2,114 مواطنًا في إطار مبادرة رعاية كبار السن.