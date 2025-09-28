القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية للقافلة الطبية المجانية المقامة بمركز شباب طوخ، والتي تُنظم بالتعاون مع القوات المسلحة، بهدف توفير خدمات صحية مجانية للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، واللواء إيهاب سراج السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد جمال وكيل المديرية.

وكان في استقبالهم الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، والدكتورة عزة صابري مدير الإدارة الصحية بطوخ، والدكتورة نشوى سنوسي.

وشملت القافلة مجموعة من العيادات الطبية في مختلف التخصصات، من بينها: الباطنة، الجلدية، الجراحة، العظام، النساء والتوليد، الأطفال، القلب، الصدر، الأسنان، المخ والأعصاب، الرمد، وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات تشخيصية ومعملية كالأشعة التليفزيونية على القلب، والأشعة العادية على العظام، ومعامل التحاليل المختلفة.

وأكد المحافظ أن تنظيم مثل هذه القوافل يعكس حرص المحافظة ووزارة الصحة على تعزيز المنظومة الصحية وتقديم الرعاية المجانية لأهالي القرى والمراكز، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والأطقم الطبية وجهودهم في خدمة المواطنين.