جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل متحف شرم الشيخ، اليوم الأحد، وفدًا من طلاب مدرسة الأمل للتربية الخاصة وجمعية التأهيل بطور سيناء، في زيارة تعليمية وتثقيفية.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى تنظيم الزيارة بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة جنوب سيناء، و تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، وفي إطار دعم حقوق ذوي الهمم في الوصول إلى الخدمات الثقافية والتراثية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الزيارة تضمنت جولة تعريفية للطلاب للتعرف على أبرز القطع الأثرية وسيناريو العرض المتحفي، وجرى خلالها تقديم شرح مبسط وملائم لطبيعة الطلاب، مما أتاح لهم فرصة مميزة للتفاعل مع تاريخ مصر عبر العصور بطريقة جذابة وممتعة.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم ورشة تلوين مستوحاة من الزخارف الفرعونية، أبدع خلالها الطلاب واندَمَجوا في بيئة أثرية محفزة، وسط أجواء من البهجة والتفاعل، كما قدّم الأطفال أغنية بلغة الإشارة في لفتة إنسانية معبّرة، عكست قدرتهم على التعبير الفني والتواصل بطرق مبتكرة.

وأكد أن مشرفي المدرسة والجمعية وإدارة حقوق الإنسان، أعربوا عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وحرص المتحف على تقديم تجربة تعليمية دامجة وملهمة، مؤكدين أهمية استمرار هذه المبادرات الداعمة لفئة ذوي الهمم.