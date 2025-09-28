إعلان

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بتركيب السيراميك في سوهاج

كتب : مصراوي

12:40 م 28/09/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بتركيب السيراميك في أحد المنازل، بنجع عسر دائرة مركز شرطة العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "رمضان. ح" ويقيم دائرة المركز، عامل سيراميك جثة هامدة.

وتبين من التحريات، أنه أثناء قيام المذكور بتركيب السيراميك بنجع عسر دائرة مركز شرطة العسيرات لامس أحد الأسلاك العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته في الحال.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء السيراميك سوهاج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 نصائح مهمة من قومي الاتصالات قبل شراء موبايل من داخل مصر
الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة