مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بتركيب السيراميك في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بتركيب السيراميك في أحد المنازل، بنجع عسر دائرة مركز شرطة العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "رمضان. ح" ويقيم دائرة المركز، عامل سيراميك جثة هامدة.

وتبين من التحريات، أنه أثناء قيام المذكور بتركيب السيراميك بنجع عسر دائرة مركز شرطة العسيرات لامس أحد الأسلاك العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته في الحال.

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.