العثور على طفل ملقى بجوار كوبري في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، واقعة صادمة بعدما عثر الأهالي على رضيع ملقى بجوار كوبري القرية في ظروف غامضة.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بالبلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الطفل إلى المستشفى للكشف الطبي والتأكد من سلامته الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى المتورطين.