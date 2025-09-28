إعلان

العثور على طفل ملقى بجوار كوبري في المنوفية

كتب : مصراوي

11:52 ص 28/09/2025

طفل ملقى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، واقعة صادمة بعدما عثر الأهالي على رضيع ملقى بجوار كوبري القرية في ظروف غامضة.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بالبلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الطفل إلى المستشفى للكشف الطبي والتأكد من سلامته الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى المتورطين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفل عثور المنوفية كوبري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفضة في مصر تسجل قفزة قياسية خلال 2025.. فما الأسباب؟
مصدر: دراسة عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
حالة الطقس.. أجواء خريفية وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 32 درجة