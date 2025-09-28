شاب غارق في دمائه داخل حقل ذرة.. جريمة غامضة تهز شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة بهتيم في مدينة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، جريمة قتل مأساوية، بعدما عثر الأهالي على جثة شاب غارقًا في دمائه داخل قطعة أرض زراعية بدائرة القسم، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي طلق ناري ووجود جثة بأرض زراعية.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالمعاينة تبين وجود آثار دماء بمكان الواقعة بأرض زراعية على نبات ذرة سكرية، وباستكمال الفحص عثر على جثة لشاب يُدعى "سيد. ن" 25 سنة ومقيم بمسطرد دائرة القسم، وبفحصه وجد جرح دائرى إثر طلق ناري أودى بحياته.

وجرى استدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثمان ومكان الحادث، حيث أمرت بنقله إلى المستشفى ناصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتشريحه لبيان سبب الوفاة بدقة.

وحرر المحضر رقم 8854 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيقات، كما كلفت المباحث بسرعة التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط الجاني والسلاح المستخدم.