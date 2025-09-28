بالصور- ختام أنشطة فرق الجوالة بجنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات أنشطة فرق الجوالة بتقييم المشروعات المجتمعية، التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن هذه الفعاليات تعد استكمالا لتنفيذ برامج خطة وزارة الشباب بدعم فرق الجوالة و الجوالات بجمع المحافظات.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تقييم الفعاليات من قبل لجنة تقييم المشروعات المجتمعية، والتي تضمنت أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية، و طه الحفني مندوب وزارة الشباب و الرياضة، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتفقد المعسكر الكشفي للفرق، وتجهيزات الخيام، وأماكن إقامة الفرق، وكافة تجهيزات المعسكر، والأعمال الفنية التي جرى تدريب الشباب عليها ضمن أنشطة الجوالة.

وأكد أنه جرى ختام أنشطة دعم فرق الجوالة بالمحافظة لـ 4 مراكز شباب، وبمشاركة 90 جوالا وجوالة.

وأشاد وكيل وزارة الشباب، بنشاط الجوالة موجهًا لهم الشكر على المجهود المبذول، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تعد عصب الأنشطة التنموية للشباب، رسالة لممارسة كافة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم، إضافة إلى أن هذه المعسكرات تعمل على غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب من خلال الأنشطة المنفذة.