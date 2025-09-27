القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف الدكتور أحمد الأحمدي، والد الطالبة عائشة، عن كواليس واقعة التلاعب في رغبات ابنته على موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت حدوث التغيير بالفعل، وأنه رغم تحريره محضرًا رسميًا ضد الطالبة المتسببة، فإنه قرر التنازل رسميًا مراعاة لمستقبلها.

وأوضح الأحمدي، أنه فور اكتشاف الواقعة تقدّم باستغاثة رسمية لمسؤولي وزارة التعليم العالي، الذين أكدوا بعد مراجعة النظام الإلكتروني وجود تلاعب في ترتيب الرغبات. وأضاف أن تحريات مباحث الإنترنت أثبتت أن الحساب المستخدم في الدخول والتغيير صادر من منطقة السلام – النهضة، وهو ما يتطابق مع عنوان الطالبة المتهمة.

وأشار والد عائشة إلى أنه بعد إعادة حق ابنته وحل مشكلتها في التنسيق، حرر محضرًا رسميًا لإثبات الواقعة، لكنه قرر التنازل حرصًا على مستقبل الطالبة، قائلاً: «هي بمثابة ابنتي، ولم أسعِ إلى الإضرار بها أو ذكر اسمها».

ولفت إلى أن ابنته عائشة تقدمت لأربع منح دراسية، وقُبلت في ثلاث منها، لتختار في النهاية الالتحاق بكلية الطب، لتبدأ أولى خطواتها نحو تحقيق حلمها.

وشدد الأحمدي على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، مؤكّدًا أن ما تحقق من حل للأزمة لم يكن ليحدث لولا كشف الحقيقة، كما دعا إلى عقد لقاء ودي بين أسرته وأسرة الطالبة الأخرى في مكان محايد لإنهاء الخلاف بشكل نهائي وتجنب أي آثار سلبية على الطالبتين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه ربّى أبناءه على التسامح والعفو، مضيفًا: لن أسمح بأن يلحق ضرر بأي طالبة، فهن جميعًا في مقام ابنتي.