الوادي الجديد – محمد الباريسي:

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، سلع ولحوم بلدية وخضروات وفاكهة عبر منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس.

قال المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم السبت، إنه جرى طرح خضر وفاكهة ولحوم بلدية بأسعار مخفضة بمنافذ الوحدة المحلية للمركز.

وأكد عبد الناصر، أنه جرى طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 290 جنيها، وخضر وفاكهة بأسعار مخفضة تمثلت في طرح الطماطم بـ17.5 جنيها والخيار 20 جنيهًا، والبطاطس بـ10 جنيهات، المانجو بـ50 – 55 جنيهًا، والعنب بـ20 جنيهًا، الجوافة بـ20 جنيهًا.

وأضاف رئيس مركز باريس، أنه جرى طرح سلع تموينية بأسعار مخفضة بالتعاون فرع المصرية للجملة التابعة لوزارة التموين بمركز باريس.