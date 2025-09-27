بالأسماء.. إصابة 25 عاملًا في حادث تصادم بين ميكروباص ونقل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 25 عاملًا اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية على طريق "التحدي – النجاح" اتجاه الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: محمد سليمان رجب، 24 عاما، رويدا خميس عطية، 20 عاما، شهد علي محمد، 20 عاما، محمد مسعود حميده، 23 عاما، محمد مرضي رشاد، 28 عاما، سرحان صالح عبد الدايم، 26 عاما، شعبان حمودة محمد، 40 عاما، أحمد سعيد أبو حزيمه، 42 عاما، محمد حسن عبد النور، 15 عاما، أحمد صلاح عبد النور، 17 عاما، جمعة نعمان متولي، 33 عاما، محمد صبحي عبد الغني، 19 عاما.

كما أصيب محمد مصطفي حامد، 33 عاما، حجازي محمد خليل، 31 عاما، ناصف مبروك توفيق، 38 عاما، حسن عبد النور عبد الله، 42 عاما، سيد محمود سيد، 18 عاما، عيد عبد الحميد ابراهيم، 42 عاما، عبد الرحمن محمد صلاح، 18 عاما، محمود فرج عيد، 20 عاما، يوسف محمود عبد النور، 19 عاما، ابراهيم ممدوح سعد، 20 عاما، محمد رضا أبو النور، 17 عاما، رجب مرضي عبد الحميد، وعمرو محمد مهنا.

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.