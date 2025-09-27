السواد يُخيم على الحميدي.. 15 صورة ترصد آثار حريق عقار بورسعيد

جامعة سوهاج تحتفل بتكريم 211 معيدًا جديدًا من أوائل الخريجين

بورسعيد - طارق الرفاعي:

رصد "مصراوي"، اليوم السبت، آثار حريق عقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي - أحد أشهر المناطق التجارية - نطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع فتاة وإصابة شخصين.

وتفحم العقار بالكامل والمحال أسفله، وأصبح اللون الأسود يخيم على منطقة الحميدي المتواجد بها العقار المحترق ما بين أثار الحريق وحزن الأهالي.

وكان مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة الفتاة: نورا محمد الدسوقي 36 عامًا، والمصابين: مختار السيد أحمد عبد الخالق، مصاب باختناق، وفوزية محمد حلمى 66 عامًا، مصابة باختناق، إثر حريق عقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي.

يشار إلى أنه ورد بلاغ إلى اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، يفيد باندلاع حريق في عقار خشبي بتقاطع شارع الحميدي وطولون في نطاق حي العرب، فانتقل رجال الحماية المدنية ونجحوا في السيطرة على الحريق.

