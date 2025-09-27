عقر 8 أشخاص.. القضاء على كلب ضال بقرية كحك في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من القضاء على كلب ضال عقر 8 أشخاص، بينهم سيدات وأطفال، بقرية كحك التابعة لمركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الشواشنة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة تفيد قيام الأهالي بالإبلاغ عن قيام كلب ضال بعقر 8 أشخاص بقرية كحك.

وجرى الدفع بـ6 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين إلى عيادة الكلب بمستشفى الفيوم العام لتلقي المصل المخصص لذلك.

وقامت قوات الإنقاذ البري بالبحث عن مكان اختباء الكلب والقضاء عليه، وتم دفنه بالمدفن الصحي بصحراء كوم أوشيم بالفيوم.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة مركز أبشواي التي تتولى التحقيقات.





