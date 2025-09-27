قناة السويس تتعاون مع CSTC الصينية لتطوير الترسانات والشركات البحرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع Zhang Jinming، نائب رئيس شركة CSTC التابعة للمجموعة الصينية CSSC، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في الصناعات البحرية، لبحث سبل التعاون المشترك لتطوير ترسانات وشركات الهيئة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتوطين الصناعات البحرية.



حضر الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة قناة السويس بالقاهرة عدد من مسئولي وممثلي الشركة الصينية CSTC في مصر وإفريقيا، وعدد من قيادات الهيئة، وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المقترحة لتطوير الترسانات والشركات التابعة للهيئة وفق أحدث التقنيات العالمية.

أكد الفريق أسامة ربيع سعي الهيئة الجاد لتوطين الصناعة البحرية بكافة مجالاتها وعودة الريادة للترسانات والشركات التابعة للهيئة من خلال عقد شراكات مع كبرى الترسانات العالمية، بما يتيح نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز القدرات الفنية من معدات وتجهيزات وبنية تحتية، علاوة على توفير برامج تدريبية متقدمة لتطوير العنصر البشري إداريًا وفنيًا.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تضم ترسانات وشركات عدة تعمل في مجالات بناء وصيانة الوحدات البحرية المختلفة، وتحظى بموقع جغرافي متميز، كما تمتلك كافة المقومات الفنية والبشرية التي تؤهلها لتلبية متطلبات السوق المحلي والمنافسة الإقليمية في المستقبل القريب.

أعرب السيد Zhang Jinming، نائب رئيس شركة CSTC التابعة للمجموعة الصينية CSSC، عن تطلعه للتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس وخلق ركيزة جديدة لدعم العلاقات الاستراتيجية بين الصين ومصر.

وأكد نائب رئيس شركة CSTC أن التعاون مع المجموعة الصينية يتيح فرصًا واعدة للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والإدارية لمنظومة العمل بالترسانات التابعة للهيئة، من خلال الاستفادة مما تمتلكه المجموعة الصينية من حلول متكاملة وخبرات متراكمة في المجالات المرتبطة بالصناعة البحرية، كالتدريب والميكنة وتقديم الاستشارات الفنية، وتوفير متطلبات الصناعة من التوريدات اللازمة وقطع الغيار.

في ختام اللقاء، وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، بالبدء الفوري لإعداد دراسة شاملة للتطوير بعد تبادل المعلومات، وعمل زيارات ميدانية للترسانات والشركات التابعة للهيئة للوقوف على الطريقة المثلى للتطوير وفقًا لاحتياجات السوق.

جدير بالذكر أن شركة China Shipbuilding Trading Company تعد إحدى الشركات التابعة للمجموعة الصينية CSSC، المصنفة كإحدى أكبر الكيانات العالمية الرائدة في الصناعات البحرية، ويتبع لها 47 مؤسسة تابعة تضم ترسانات ومراكز أبحاث ومكاتب استشارية وغيرها، والتي يمتد نطاق عملها في 150 دولة على 5 قارات حول العالم.





