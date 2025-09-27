خلال 24 ساعة.. تداول 14 ألف طن بضائع و716 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 14 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، و716 شاحنة، و117 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 12 سفينة، فيما سجلت الموانئ وصول وسفر 1235 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 6000 طن بضائع، و415 شاحنة، و91 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و301 شاحنة، و26 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين "دليلة" و"الحرية 2"، بينما استقبل الميناء أمس السفن "FAZAH1" و"ALcudia Express" و"أمل"، وغادرت السفينتان "دليلة" و"الحرية 2".

وشهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و273 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن "سينا" و"آور" و"آيلة".