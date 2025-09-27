لمدة 3 أيام.. غلق مزلقان القوصية بأسيوط لإجراء أعمال صيانة

أسيوط ـ محمود عجمي:



أعلنت الوحدة المحلية لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عن غلق مزلقان السكة الحديد بالقوصية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 سبتمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.



وأوضحت الوحدة المحلية أن قرار الغلق جاء بناءً على الإشارة الواردة من هندسة السكة الحديد، والتي أفادت بضرورة تنفيذ أعمال صيانة عاجلة للمزلقان، بهدف رفع كفاءته وضمان سلامة حركة المرور والقطارات.



وأشارت الوحدة إلى أن الطرق البديلة خلال فترة الغلق ستكون عبر مزلقان بني زيد من الناحية القبلية، ومزلقان فزارة من الناحية البحرية، داعية المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات المرورية لتجنب التكدس وضمان انسيابية الحركة على الطريق.