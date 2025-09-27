"كانوا في الدور الـ11".. مصرع عاملين سقطا من أعلى السقالة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي عاملان مصرعهما، اليوم السبت، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء مزاولة عملهما بالطابق الحادي عشر.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخصين من سقالة بناء ووفاتهما في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن العاملين فقدا توازنهما أثناء العمل، ما أدى إلى سقوطهما ووفاتهما على الفور، وتم التحفظ على الجثتين لحين صدور قرار النيابة العامة، ونقلهما إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لسماع أقوال الشهود وزملاء الضحايا، لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.