بالصور- تحصين أكثر من 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

25 سنة على العجلة.. قصة كفاح بائع غزل البنات "جابر عمر" بالمنوفية (صور)

أشمون تتلقى شكاوى من الناموس مع نهاية الصيف.. والمحافظة تتدخل سريعًا (صور)

بعد 8 دقائق المعازيم يصرخون: "الحقوا العريس مات".. ماذا جرى في زفاف أشرف

الدقهلية - رامي محمود:



أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عن تحصين 219 ألفًا و414 رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح SAT1.

وأكد المحافظ أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية في كافة أنحاء المحافظة، مشددًا على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم لإنجاح حملات التحصين، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظًا عليها من الأمراض.



وأضاف المحافظ أن الدولة تسعى للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات، وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

وأوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية.



وأشار" السباعي" إلى أن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتشرف لجان الإرشاد على توعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، مناشدة المربين وأصحاب المزارع بضرورة الالتزام بالتحصين.







