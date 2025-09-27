تموين الدقهلية: ضبط 2 طن دقيق ومنتجات فاسدة وتحرير 107 مخالفة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز المحافظة، لضبط المنظومة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع للاستهلاك.

وتابع المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بالتنسيق مع الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، الحملات التفتيشية التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة،

وأسفرت الحملة عن تحرير 83 مخالفة متنوعة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وتدني مستوى النظافة، والتصرف في الدقيق المدعم، إضافة إلى توقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق.

وجاءت حملات الأسواق بمراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، عن ضبط 25 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات الغش التجاري، والذبح خارج السلخانة، وتداول سلع بدون فواتير.

وجرى التحفظ على كميات من السلع المتنوعة، شملت 4 جراكن زيت، وصفائح عسل مجهول المصدر، و2 طن دقيق، و200 كيلو لحوم بلدية، ومصنعات برجر ولحم مفروم واستربس غش تجاري، و60 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، و10 كجم كبدة مجمدة بدون بيانات.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لأي شكل من أشكال التلاعب والغش، سواء في رغيف الخبز أو السلع التموينية، مشددًا على تكثيف الرقابة وتغليظ العقوبات لضمان صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة يوميًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق، والتأكد من صحة وسلامة الأغذية.