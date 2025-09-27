إعلان

صعق كهربائي ينهي حياة ربة منزل داخل منزلها في أسيوط

كتب : محمود عجمي

12:02 م 27/09/2025

صعق كهربائي-تعبيرية

أسيوط - محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث داخل أحد المنازل بالقرية ووجود حالة وفاة.

وبانتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وإجراء الفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع السيدة "زينب. ا. ص" (45 عامًا) نتيجة تعرضها لصعق كهربائي أثناء استخدام فيشة غسالة داخل منزلها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما حُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.

صعق كهربائي ربة منزل محافظة أسيوط مستشفى أبنوب المركزي

