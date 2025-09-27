صعق كهربائي ينهي حياة ربة منزل داخل منزلها في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث داخل أحد المنازل بالقرية ووجود حالة وفاة.

وبانتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وإجراء الفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع السيدة "زينب. ا. ص" (45 عامًا) نتيجة تعرضها لصعق كهربائي أثناء استخدام فيشة غسالة داخل منزلها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما حُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.