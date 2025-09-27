محافظ الشرقية يعلن مواعيد غلق المحال بالتوقيت الشتوي (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بدء تطبيق قرار غلق المحال التجارية والعمل بالمواعيد الشتوية، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمتابعة التنفيذ بجدية وحزم، والتأكيد على أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة، تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020.

وأوضح المحافظ أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط العام، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على غير الملتزمين.

وأشار المحافظ إلى أن مواعيد الغلق الشتوي للمحال التجارية تبدأ من الساعة 10 مساءً، وتمتد حتى 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية. أما المطاعم والكافيهات فتُغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا في العطلات، مع استمرار خدمة "التيك أواي" والدليفري على مدار 24 ساعة.

وبالنسبة للورش الحرفية داخل الكتل السكنية، فتغلق أبوابها يوميًا في السادسة مساءً، مع مراعاة الأنشطة المستثناة وفقًا للقرار الوزاري.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية اليومية وتوعية أصحاب المحال والمطاعم بضرورة الالتزام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





