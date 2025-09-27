اليوم.. الحكم على "ميشو" بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالإسكندرية (صور)

بالصور- تحصين أكثر من 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

تصدر المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، حكمها على المتهم الشهير بـ"طارق ميشو"، بتهمة تصوير ونشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة تمثل اعتداءً على قيم المجتمع، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فوزي وزياد حمودة، وأمانة سر مصطفى يسري.

كانت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام المتهم بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، وبثها عبر الإنترنت، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته هاتف محمول تبين من فحصه الفني احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، فأحالته النيابة العامة إلى المحكمة الاقتصادية، التي من المقرر أن تصدر حكمها اليوم.





