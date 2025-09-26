فوسفات مصر تفتتح بئرا جوفيا ومحطة تحلية مياه لدعم مواقع الشركة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:



افتتحت شركة فوسفات مصر، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بئرًا جوفيًا ومحطة لتحلية المياه لتغذية موقع الشركة بمنطقة الشغب بموقع البحر الأحمر والسباعية في أسوان، بما يعكس رؤية الشركة للنمو المدفوع بالتكنولوجيا والالتزام بمعايير الاستدامة، ليحافظ على مكانتها الريادية في سوق الفوسفات المصري والإقليمي.



وقال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، أنّ الشركة أنهت حفر بئر جوفي بعمق 800 متر، وأقامت محطة تحلية بقدرة إنتاجية 100 متر مكعب يوميًا لتأمين مياه شرب نقية لمعسكر الإقامة والإعاشة واحتياجات التشغيل لكسّارات الخام.



وأضاف: "نُواصل الاستثمار في حلول بنية تحتية ذكية تُعزّز موثوقية الإمدادات وجودة الحياة للعاملين، وتُدعم في الوقت نفسه تنافسية الشركة محليًا ودوليًا، بما يضمن بقاءنا في الصدارة في قطاع التعدين".



وقال عبد العظيم، يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية اتساقًا مع استراتيجية الدولة للتوسّع في الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات؛ إذ جرى تركيب محطة شمسية بقدرة 95 كيلووات لتغذية وتشغيل البئر ومحطة التحلية، تتكوّن من أربع مصفوفات (مصفوفتان للبئر ومصفوفتان للتحلية) بإجمالي 128 خلية، وتضم محطة التحلية ثلاث وحدات معالجة متكاملة: معالجة ابتدائية لفصل الحديد والمنجنيز، ومعالجة دقيقة لإزالة المكوّنات غير المرئية، ثم مرحلة التحلية باستخدام تقنية التناضح العكسي (RO)، كما جرى تزويدها بخزانات بسعة إجمالية 160 مترًا مكعبًا (80 م³ مياه محلاة و80 م³ مياه خام) لضمان استمرارية التشغيل.



من جانبه، أوضح طارق إمام، نائب رئيس الشركة، أنّ البئر مزوّد بطلمبة غاطس كهربائية بقدرة 40 كيلووات وتصريف 50 مترًا مكعبًا في الساعة لتغذية المحطة بكفاءة.



وأكد طارق، إن المشروع يجسد استراتيجية فوسفات مصر في الابتكار والمسؤولية المجتمعية؛ إذ يُحسّن جودة الخدمات الأساسية للعاملين، ويُقلّص الاعتماد على نقل المياه، ويدعم خطط الدولة في خفض التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الكربونية.



وشدد طارق، على مواصلة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعميم حلول المياه المستدامة بمواقعها المختلفة، بما يُرسّخ قيادتها لقطاع الفوسفات في مصر والشرق الأوسط والعالم أجمع ويُعزّز قدرتها على تحقيق نمو متوازن يجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.