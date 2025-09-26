محافظات - مصراوي:

شهد حي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مأساة جديدة فجر اليوم الجمعة (26 سبتمبر 2025)، إثر اندلاع حريق ضخم بمصبغة "غزل البشبيشي" نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى انهيار جزء من المبنى ووقوع ضحايا ومصابين.

بدورها، دفعت وزارة الصحة بـ26 سيارة إسعاف مجهزة وأكثر من 60 مسعفًا، لتأمين عمليات الإخلاء ونقل المصابين إلى المستشفيات، فيما أصدرت محافظة الغربية 4 بيانات متتالية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لموافاة الرأي العام بتطورات الحادث، مؤكدة السيطرة على النيران وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

الخسائر الرسمية: 11 وفاة و33 مصاباً

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الحصر الأخير للحادث أسفر عن 11 حالة وفاة، بعد استكمال جهود رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين تحت الركام، كما ارتفع عدد المصابين إلى 33 مصاباً، تم خروج 26 حالة منهم بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، من بينهم 3 ضباط من قوات الحماية المدنية، ويتبقى 7 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل المستشفيات، منهم حالتان بالعناية المركزة و5 حالات مستقرة.

وأكد محافظ الغربية، خلال زيارته لمستشفى المحلة العام، أن جميع المستشفيات مؤمنة ببنوك دم بكافة الفصائل، نافياً أي شائعات حول احتياج المصابين لنقل دم.

جهود مكثفة للسيطرة والمتابعة الميدانية

فور تلقي البلاغ، وجّه المحافظ برفع حالة الاستعداد القصوى، وتم الدفع بـ11 سيارة إطفاء، و26 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى معدات ثقيلة من شركة مياه الشرب والأحياء للمساعدة في السيطرة على الحريق ورفع الأنقاض، وفرض كردون أمني حول الموقع وفصل جميع المرافق.

وانتقل المحافظ، يرافقه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إلى موقع الحادث لمتابعة سير الإجراءات والتأكد من سلامة جهود رفع الأنقاض.

دعم المتضررين وتفقد السلامة الإنشائية

شدد اللواء الجندي على أهمية تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة والضحايا، حيث وجّه مديرية التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بتقديم المساعدات العاجلة للعمال وأسرهم، كما كلّف لجنة المنشآت برئاسة حي أول المحلة بمعاينة المبنى المنهار والمباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية وضمان عدم وجود أي مخاطر إضافية على الأهالي.

وتقدّم محافظ الغربية بخالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكداً أنهم "شهداء للعمل والواجب الإنساني"، وموجهاً الشكر لأبطال الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية على جهودهم وتضحياتهم.

وأهاب المحافظ بالمواطنين توخي الحذر والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي للمحافظة فقط، محذراً من تداول أي معلومات أو أرقام غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

النيابة تحقق

في السياق ذاته، وجهت النيابة العامة، بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وتحريات الأمن العام للوقوف على أسباب انفجار الغلاية وصرحت بدفن جثث الضحايا، كما شكلت فريقًا من المحققين للاستماع إلى أقوال المصابين وشهود الواقعة واستدعاء مسؤولي المصنع ومخاطبة الجهات الرسمية بالمحافظة وإيفادها بأوراق ترخيص المصنع المنهار.

وكشفت تحريات المباحث الأولية التي شكلتها مديرية أمن الغربية، أنَّ الانفجار وقع في مصبغة المصنع التي نتيجة ارتفاع ضغط الغلايات ما تسبب في انفجارها وانهيار طوابق المصنع على رؤوس العمال.

غزل المحلة ينعي الضحايا

في سياق متصل، نعى نادي غزل المحلة لكرة القدم، ضحايا الحريق، وتقدم مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبون بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء وذويهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

