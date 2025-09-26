إصابة فى حريق داخل توكيل سيارات شهير بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب شاب يبلغ من العمر 27 عامًا بحروق متفرقة بالجسم، إثر اندلاع حريق، اليوم الجمعة، داخل لوحة كهرباء بأحد توكيلات السيارات الشهيرة بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق داخل توكيل سيارات بطريق بني غالب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة ضباط المركز وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل لوحة كهرباء بالتوكيل.

وأسفر الحادث عن إصابة المواطن "شريف. ي. أ"، 27 عامًا، بحروق متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.