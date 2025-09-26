نجاح أول عملية منظار فراغ ثالث لعلاج تعذر ارتخاء المريء بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

نجح فريق طبي بقسم الجهاز الهضمي والكبد بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في إجراء أول عملية منظار فراغ ثالث (POEM - Peroral Endoscopic Myotomy) داخل مستشفيات المعهد، في إنجاز طبي جديد يمثل نقلة نوعية في مجال التدخلات غير الجراحية لعلاج أمراض المريء.

وكان المريض يعاني من صعوبة شديدة ودائمة في البلع، وكشفت الفحوصات إصابته بـ"تعذر ارتخاء عضلة الفؤاد" (الأكاليزيا) وخلل في ارتخاء العضلة العاصرة أسفل المريء، ما دفع الأطباء لاستخدام تقنية الفراغ الثالث المتقدمة عبر المنظار، دون اللجوء للجراحة التقليدية. العملية تمت بنجاح تام، وتحسنت حالة المريض فورًا، وغادر المعهد في اليوم التالي دون أي مضاعفات.

وأوضح الدكتور أسامة حجازي، عميد المعهد، أن نجاح هذه العملية يأتي ضمن استراتيجية المعهد لتبني أحدث التقنيات العالمية في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، مؤكدًا أن إدخال تقنية POEM يوفر بدائل آمنة وفعالة للمرضى بعيدًا عن التدخلات الجراحية الكبرى.

وأشار الدكتور أحمد عطية، المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومي، إلى أن تطبيق تقنية منظار الفراغ الثالث يعزز مكانة المستشفى كمركز إقليمي رائد، موضحًا أن هذه العمليات تقلل من فترة بقاء المريض بالمستشفى وتخفف من الأعباء الصحية والنفسية عليهم.