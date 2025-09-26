كتب - مختار صالح:

داخل أجواء الحزن والفاجعة التي تخيم على مدينة المحلة الكبرى، برزت قصة وفاء نادرة تسردها ألسنة اللهب. الحاج حسن الصعيدي، صاحب مصنع نسيج وصديق عمر الحاج مجدي البشبيشي، هرع إلى موقع حريق مصنع صديقه حاملاً 29 طفاية حريق وسيارته الخاصة، محاولًا إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن أمام حجم الخسائر وألسنة اللهب المشتعلة، لم يتحمل قلبه المشهد المؤلم، ففارق الحياة هناك، تاركًا رسالة صادقة عن الوفاء والصداقة التي لا تنكسر حتى أمام الموت.

- الحب والعمل والوفاء

لم تكن العلاقة بين الحاج حسن وصديقه مجرد شراكة عمل، بل كانت صداقة عمر امتدت لسنوات طويلة، اعتادا خلالها أداء العمرة معًا كل عام. كان موعدهما للعمرة هذه السنة يوم السبت المقبل، لكن الأقدار سبقت موعد الرحلة، فرحل حسن قبل أن يلبي نداء العمرة، ليصبح اسمه رمزًا للوفاء وسط الكارثة التي هزت المدينة.

- تفاصيل الحادث

اندلع الحريق نتيجة ماس كهربائي تسبب في انفجار غلاية بالدور الأول العلوي، ما أدى إلى انهيار أجزاء كبيرة من المصنع وإصابة عدد من العاملين وضباط الحماية المدنية. وأسفر الحادث حتى الآن عن 11 وفاة و41 مصابًا، بينهم ثلاثة ضباط تم نقلهم لتلقي العلاج، فيما تتلقى الحالات الأخرى الرعاية الطبية في مستشفيات المحلة وسمنود.

- جهود الإنقاذ

تواصل فرق الحماية المدنية العمل منذ فجر اليوم، مستخدمة سيارات إسعاف مجهزة وأجهزة رفع الأنقاض الثقيلة، وسط إجراءات أمنية مشددة وفصل المرافق عن المبنى لضمان سلامة الجميع. ويشرف اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على سير العمليات والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، مع متابعة حالة المصابين والبحث عن أي ناجين محتملين.