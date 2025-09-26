قنا - عبد الرحمن القرشي:

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، صباح اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتفقد مخر سيل قنا الرئيسي، الممتد بطول 6.5 كم وتبلغ سعته التخزينية نحو 31 مليون متر مكعب، والذي يبدأ من وادي قنا وينتهي عند المصب في نهر النيل بالكيلو 288 بر أيمن.

وشملت الجولة المرور بعدد من النقاط الحيوية على امتداد المخر، منها كوبري أبو صيام بمنطقة الأحوال المدنية، وسد التوجيه بمدينة قنا الجديدة، ومخر السيل بالمدينة نفسها، إضافة إلى منطقة الحاجر/مساكن السكة الحديد، وصولًا إلى مصب المخر الرئيسي في النيل.

رافق السكرتير العام خلال الجولة كل من أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد عز، نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، ومحمد عبد العزيز، عضو مركز الشبكة الوطنية. وتم الوقوف على جاهزية المخرات ومراجعة إجراءات الصيانة والتطهير لضمان انسياب المياه.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتكليفات محافظ قنا برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المخرات لمواجهة أي كميات محتملة من مياه الأمطار والسيول، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. كما شدد محافظ قنا على استمرار أعمال تطهير المخر بطول مساره لضمان عدم وجود عوائق تعيق سريان المياه.