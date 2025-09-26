تأخره عن العمل كشف رحيله.. وفاة سائق شركة نقل وسياحة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة شخص إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة محمد علي حسن، 52 عامًا، ومقيم بمنطقة الأميرية بالقاهرة، داخل غرفته بالفندق في حي الزهور بمدينة الخارجة، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف محضر الواقعة أن زملاء المتوفي لاحظوا تأخره عن الحضور للعمل بشركة أتوبيس نقل وسياحة بالمحافظة، فتوجهوا لغرفته للاطمئنان عليه ليكتشفوا وفاته، وأكد الكشف الطبي أن سبب الوفاة يعود لأزمة قلبية مفاجئة تعرض لها داخل الغرفة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.