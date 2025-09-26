المنيا - جمال محمد:

علق صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، على الفيديو المتداول الذي يظهر بعض الأشخاص يدعون قيامهم بالتنقيب عن آثار أسفل مدرسة، مؤكداً أن الواقعة تعود إلى نزاع قضائي قائم مع ورثة المبنى.

وأوضح عبد الحميد أن الفيديو المصور تم داخل مبنى مدرسة النيل الابتدائية المجاورة لمدرسة الفولي بمدينة المنيا، والتي تم تأجيرها للمديرية منذ عام 1943، وهناك نزاع قانوني قائم مع الورثة. وأوضح أن قرار الاستيلاء السابق ما زال سارياً لحين تقدير التعويض ونزع الملكية وإعادة بناء المدرسة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفيديو تضمن معلومات مغلوطة، حيث تم تصوير أعمال هدم بمبنى مدرسة الفولي المجاورة على أنها ضمن مدرسة النيل.

وأضاف وكيل الوزارة أن المدرسة لم تُستخدم للطلبة منذ سنوات، وأن جميع الأعمال الإدارية تتم ضمن نطاق محدود، مؤكداً أن ما تم تداوله ليس له علاقة بالتنقيب عن الآثار، وأن الأجهزة الأمنية سبق وأن ضبطت أي محاولات للتنقيب في عام 2019.

وأوضح أن الخطوة التالية لإعادة تشغيل المدرسة وبدء أعمال التجديد تتطلب نزع ملكية المبنى لصالح مديرية التربية والتعليم، تمهيداً لإعادة البناء والتطوير.