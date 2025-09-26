محافظ الغربية: ماس كهربائي وراء حريق مصبغة المحلة الكبرى (صور)

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 في مصبغة "غزل البشبيشي" بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن سبب الحريق كان ماسًا كهربائيًا تسبب في اندلاع النيران وانفجار غلاية بالدور الأول العلوي، ما أدى إلى انهيار جزء من المبنى.

وأوضح المحافظ أنه فور تلقي البلاغ عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث جرى الدفع بـ11 سيارة إطفاء و20 سيارة إسعاف مجهزة من مراكز المحلة وطنطا وسمنود، بالإضافة إلى 5 سيارات مياه وحفار من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومعدات دعم من الأحياء بينها لودر كبير وعدة سيارات مساندة.

وأضاف اللواء الجندي أنه تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث وفصل جميع المرافق حفاظًا على أرواح المواطنين، كما استقبلت مستشفيات المحلة العام وسمنود المركزي الحالات الطارئة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار محافظ الغربية إلى تكليف لجنة المنشآت التابعة لحي أول المحلة بمعاينة المبنى المتضرر والمباني المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، مع متابعة أعمال رفع آثار الانهيار، مؤكدًا توجيه فرق التضامن الاجتماعي والإغاثة بسرعة تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وتقدم اللواء أشرف الجندي بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم والرعاية حتى تجاوز تداعيات الحادث.

وناشد المحافظ المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول أرقام غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المكتب الإعلامي للمحافظة هو المصدر الرسمي الوحيد للبيانات، وسيتم إصدار تحديثات متتابعة حول الحصر الكامل وتطورات الحادث أولًا بأول.