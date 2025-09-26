سقوط تاجري أسلحة ومخدرات قبل تسليم صفقة كبيرة في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من إحباط محاولة لتسليم صفقة أسلحة ومخدرات، بعد ضبط شابين بحوزتهما كميات كبيرة من البنادق والذخيرة والحشيش داخل سيارة على الطريق الزراعي عقب قرية الجزيرية بمركز قنا.

أسفرت الحملة، التي استهدفت ملاحقة تجار السلاح والخارجين عن القانون، عن القبض على المتهم ح.م (37 عامًا) من المعنا، والمتهم ع.س (36 عامًا) من بندر دشنا.

وبالفحص، عُثر معهما على ثماني بنادق بينها 5 خرطوش و3 آلية، وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى 20 فرش حشيش.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما كُلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات القضية وتتبع أي متورطين آخرين.